Край на мокрите прозорци! Шест хитрини срещу конденза

С настъпването на студените месеци един неприятен проблем отново се появява в хиляди домове - прозорците се покриват с капки вода, а по рамките и стените започва да се образува мухъл. Оказва се, че няколко прости действия могат значително да ограничат влагата, без да се налагат скъпи ремонти. Експерти, цитирани от румънското издание „Нюзуик Румъния“, обясняват как да предпазим жилището от конденз и посочват дори любопитен трик с обикновена готварска сол. Специалистите обаче предупреждават, че най-важното е да се отстрани причината за натрупването на влага, преди да се появят сериозни поражения.

Защо прозорците започват да „плачат“

Кондензът се образува, когато топлият и влажен въздух в помещението влезе в контакт със студеното стъкло на прозореца. Водните пари се охлаждат и се превръщат в малки капки, които постепенно се стичат към рамката и перваза.

Самото явление не е опасно, но продължителното задържане на вода може да създаде сериозни неприятности. Влагата прониква в дървото, мазилката и стените около прозорците, предизвиква петна, уврежда рамките и създава благоприятни условия за развитие на плесени.

Мухълът не е само естетически проблем. Спорите му могат да предизвикват алергични реакции и дихателни оплаквания, както и да влошават състоянието на хората с астма. Особено уязвими са малките деца, възрастните хора и хората с отслабена имунна система.

Обикновена сол на перваза - как действа трикът

Един от най-популярните домашни методи срещу влагата е поставянето на купичка с готварска сол върху перваза на прозореца. Идеята се основава на способността на солта да поглъща определено количество влага от въздуха.

Според „Нюзуик Румъния“ това може да помогне за ограничаване на конденза, когато топлият въздух се докосне до студеното стъкло.

В действителност ефектът на обикновената сол е ограничен и зависи от влажността в помещението. Малка купичка не може да замени проветряването или електрическия влагоуловител, особено когато прозорците се мокрят обилно всяка сутрин.

Затова методът може да се използва като допълнителна мярка, но не бива да се разчита единствено на него.

Двадесет минути на ден могат да променят всичко

Един от най-ефективните начини за предотвратяване на конденза е редовното проветряване. Специалистите препоръчват прозорците да се отварят всеки ден, включително през зимата, като посочват ориентировъчна продължителност от 20 минути.

Особено важно е да се проветрява след дейности, които отделят големи количества водни пари. Такива са готвенето, вземането на горещ душ и сушенето на дрехи в затворени помещения.

Продължителността на проветряването трябва да се съобразява с външните условия и възможностите за въздушен обмен. При студено време няколко кратки проветрявания с широко отворени прозорци често са по-практични от продължителното им оставяне открехнати.

Добре е също да се използват кухненските аспиратори и вентилаторите в баните, когато отвеждат влажния въздух навън.

Температурата от 18 градуса има важна роля

Резките температурни промени и силното охлаждане на помещенията улесняват образуването на конденз. Затова е препоръчително през студените месеци да се поддържа относително постоянна температура.

Световната здравна организация посочва 18 градуса като широко приета минимална безопасна вътрешна температура за общото население през студения сезон. За малки деца, възрастни хора и хора с определени заболявания може да е необходима по-висока температура.

Не е задължително отоплението да работи непрекъснато на максимална мощност. Програмируемите термостати позволяват температурата да се регулира според часовете, в които обитателите са вкъщи.

Важно е обаче стаите да не изстиват прекомерно, тъй като студените стени и прозорци улесняват кондензацията на влагата.

Преместете цветята и мебелите

Малко хора се замислят, че стайните растения също отделят влага във въздуха. През студените месеци голям брой саксии, разположени непосредствено до прозорците, могат да допринесат за локалното натрупване на влажност.

Затова специалистите препоръчват растенията да бъдат преместени по-далеч от студените стъкла. Това може да бъде полезно и за самите цветя, които често страдат от резките температурни промени край прозорците.

От значение е и разположението на мебелите. Големите шкафове, гардероби и дивани не бива да бъдат плътно притиснати към студените външни стени.

Малкото свободно пространство позволява на въздуха да циркулира по-добре и намалява вероятността от задържане на влага зад мебелите.

Неочакван трик с пяна за бръснене

Още едно любопитно решение е предназначено за огледалата в банята, които често се запотяват след горещ душ.

Според „Нюзуик Румъния“ върху огледалото може да се нанесе тънък слой пяна за бръснене, който след това внимателно се избърсва със суха, мека кърпа.

Така върху стъклото остава тънък слой, който временно може да затрудни образуването на видими водни капчици. Подобен ефект се използва и при някои препарати против запотяване.

Трикът обаче не намалява действителната влажност в банята и не може да замести добрата вентилация. Освен това е разумно предварително да се провери дали използваният продукт е подходящ за съответната повърхност.

Кога влагата вече е опасна

Ако водата редовно се стича по прозорците, мокри первазите и оставя тъмни петна по стените, проблемът не бива да се подценява.

Американската Агенция за опазване на околната среда препоръчва относителната влажност в жилищата да се поддържа под 60%, а когато е възможно - между 30 и 50%. Тези стойности могат лесно да се проследяват с домашен влагомер.

При упорит конденз може да помогне електрически влагоуловител. Ако обаче причината е теч, лоша изолация, силно охлаждане на стените или недостатъчна вентилация, е необходимо да се отстрани самият проблем.

Специалистите съветват натрупаната вода да се избърсва своевременно, а намокрените повърхности да се подсушават възможно най-бързо. Именно съчетаването на проветряване, разумно отопление и контрол върху влагата е най-надеждният начин прозорците да останат сухи, а домът - защитен от мухъл.