Сбогом на мокета. Три други настилки превземат пода у дома

Доскоро мокетът беше почти задължителна част от обзавеждането на много жилища. Покриваше целия под, създаваше уют, заглушаваше стъпките и скриваше несъвършенствата на стария паркет. Сега обаче тенденциите в интериорния дизайн се променят и все повече хора предпочитат да оставят подовата настилка открита. Причината не е само в модата, а и в нещо много практично - почистването става значително по-лесно, а жилището изглежда по-просторно. Чешкото списание „Мариане Бидлени“ разкрива кои материали изместват мокета и защо обикновените килими все по-често се използват само като декоративен акцент.

Защо мокетът губи популярност

Всеки, който някога се е опитвал да почисти разлято кафе или трохи от мокет с дълъг косъм, знае колко трудоемко може да бъде това. Текстилните настилки изискват редовно прахосмукиране, периодично дълбоко почистване и специални грижи при появата на упорити петна.

Именно поддръжката е сред основните причини мокетът постепенно да отстъпва място на по-практичните настилки. При паркета, ламината и винила обикновено е достатъчно подът да се почисти с прахосмукачка или метла, след което да се измие с подходящ препарат.

Разликата е особено осезаема в домовете с малки деца и домашни любимци. Там по пода неизбежно попадат храна, вода, прах и косми, а възможността всичко да бъде почистено бързо е сериозно предимство.

Специалистите обаче обръщат внимание и на един разпространен мит. Не е съвсем вярно, че мокетът непременно прави жилището по-прашно. Неговите влакна задържат част от праховите частици, които трябва редовно да се отстраняват. Върху гладките настилки прахът е по-видим, но се почиства по-лесно.

Дървеният под отново е на върха

Една от най-предпочитаните алтернативи на мокета е естественото дърво. Паркетът никога не е изчезвал от интериорния дизайн, но сега се завръща с нови цветове, текстури и начини на подреждане.

Особено актуални са светлите дъбови нюанси, матовите повърхности и настилките, при които естествената структура на дървото остава ясно видима. Популярност отново придобива и класическото редене тип „рибена кост“, което придава характер дори на съвсем семпло обзаведено помещение.

Голямото предимство на дървото е, че се съчетава с различни стилове. То изглежда добре както до модерни мебели и бели стени, така и в жилища с винтидж обзавеждане, цветни дивани и по-традиционен интериор.

Недостатъкът е сравнително високата цена. Освен това някои дървени настилки са чувствителни към надраскване и влага. За сметка на това качественият паркет има важно предимство - след години употреба може да бъде шлифован и обновен, вместо изцяло да се подменя.

Винилът се превръща в големия конкурент

За хората, които търсят по-практично решение, специалистите посочват виниловите настилки като особено интересна възможност. Съвременните им разновидности могат убедително да имитират естествено дърво, камък или бетон, без да изискват същата поддръжка.

Качественият винил се почиства лесно, понася добре влагата и често е приятен за ходене. Той е подходящ за дневни, свързани с кухня или трапезария, както и за други помещения, в които постоянно има движение.

Ламинатът също остава предпочитан избор. Основните му предимства са сравнително достъпната цена, богатото разнообразие от цветове и шарки и устойчивостта на износване при подходящо подбран клас.

Нито един от двата материала обаче не е универсално решение. Изборът трябва да зависи от конкретното жилище, натоварването на помещението и бюджета за ремонта. Особено важно е да се преценят устойчивостта на влага, качеството на монтажа и изискванията за поддръжка.

Един трик прави малкия хол да изглежда по-голям

Промяната в настилките има и друг интересен ефект. Правилно подбраният под може визуално да увеличи помещението, без да се налага събаряне на стени или сериозно преустройство.

Тъмният мокет, особено когато е с едри шарки, понякога създава усещане, че малката дневна е още по-тясна. Обратно, светлата настилка със спокойна, ненатрапчива текстура прави интериора по-лек и просторен.

Особено добър резултат се получава, когато една и съща настилка преминава плавно от хола към кухнята или трапезарията. Така отделните зони изглеждат като част от общо пространство, вместо да бъдат визуално разделени от различни цветове и материали.

Това не означава, че тъмните подове са забранени. Наситеното дърво може да създаде изключително елегантен интериор, особено ако се комбинира със светли стени, подходящо осветление и по-малко мебели.

Малките килими остават на мода

Любопитното е, че новата тенденция всъщност не означава пълно сбогуване с текстилните подови покрития. Докато мокетът от стена до стена губи популярност, свободно поставените килими продължават да бъдат важна част от модерния интериор.

Вместо да покриват цялата стая с мокет, все повече хора избират красив паркет, ламинат или винил, върху който поставят отделен килим пред дивана, под холната масичка или между креслата. Така се оформя уютен кът за почивка, без да се скрива красивата настилка в останалата част от помещението.

В спалнята малкият килим може да бъде поставен до леглото, за да осигури топлина и мекота при ставане. В детската стая той остава подходящо място за игра, като е добре да се избере модел, който се почиства лесно.

Има и още едно предимство. Когато килимът не е трайно закрепен към пода, той може лесно да бъде преместен или заменен. През лятото дори може да се прибере, а през студените месеци отново да стане част от обзавеждането.

При мокета подобна промяна е много по-трудна. Ако решите да смените цвета или материала, обикновено трябва да подмените цялото покритие, което означава допълнителни разходи и повече работа.

Според „Мариане Бидлени“ именно съчетанието между практична твърда настилка и отделни декоративни килими се налага като удобен компромис между уют и лесна поддръжка.

Кое е най-доброто решение за дома

Изборът между мокет, паркет, винил и ламинат зависи не само от модата, но и от начина на живот. В помещение с голямо движение, домашни любимци и малки деца лесната поддръжка често е решаваща. В спалнята пък мекотата и усещането за топлина може да имат по-голямо значение.

Мокетът все още има своите предимства. Той намалява шума от стъпките, осигурява приятна повърхност за ходене и може да направи помещението по-уютно. Затова няма причина човек да се отказва от него единствено защото тенденциите са се променили.

Съвременният интериорен дизайн обаче все по-често поставя на първо място свободното пространство, естествените материали и възможността обзавеждането лесно да се променя.