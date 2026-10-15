Край на светофара с три цвята! Учени предлагат четвърти сигнал

Червено означава спри, жълто предупреждава, а зелено разрешава преминаването. Това правило знае всеки шофьор, но скоро познатите ни светофари може да изглеждат съвсем различно. Американски учени предлагат към трите традиционни цвята да бъде добавен четвърти - бял. Неговото предназначение е изненадващо: да позволи на автомобилите сами да координират движението през кръстовищата, като по този начин намалят задръстванията и чакането. Компютърните симулации вече показват обещаващи резултати, съобщава полското автомобилно издание „Мото.пл“.

Какво ще означава бялата светлина

Идеята е разработена от изследователи от Университета на Северна Каролина в САЩ. Според тях навлизането на автономните автомобили, които могат да се движат без постоянна човешка намеса, позволява коренно различен начин за управление на трафика.

Новият бял сигнал ще се включва, когато към кръстовището приближават достатъчно автомобили, оборудвани със системи за автоматизирано управление и комуникация. Те ще обменят информация за местоположението, скоростта и посоката си, за да определят кога и в каква последователност да преминат.

Най-любопитното е, че шофьорите на обикновени автомобили няма да трябва да извършват сложни действия. Когато светне бяло, те ще трябва да следват поведението на колата непосредствено пред тях. Ако тя тръгне, ще могат да продължат. Ако спре, ще трябва да изчакат.

Червеният, жълтият и зеленият сигнал няма да изчезнат. Те ще продължат да действат по познатия начин, когато няма достатъчно автономни автомобили, за да бъде активирана новата система.

Край на безсмисленото чакане по кръстовищата

Един от големите проблеми в градския трафик е, че автомобилите често чакат на червено, дори когато в пресечната посока няма други превозни средства. Това води до загуба на време, ненужно изразходване на гориво и допълнително замърсяване.

Американските учени смятат, че новата система може да реши част от тези проблеми. Вместо светофарът да разпределя времето според предварително зададени цикли, автономните автомобили ще участват пряко в управлението на движението.

Изследователят Али Хаджбабаи обяснява, че колкото повече автономни автомобили има по пътищата, толкова по-ефективно ще се използват кръстовищата. Според него ползите няма да бъдат само за колите без шофьор, а за всички участници в движението.

Компютърните симулации показват, че при определени условия новият подход може да намали забавянията с над 90%. Това обаче е резултат от конкретни модели и сравнения, а не обещание, че реалните задръствания навсякъде ще изчезнат почти напълно.

В по-нови изследвания, които включват и пешеходците, учените отчитат потенциално намаляване на средното забавяне на кръстовищата с до около 27% при висок дял на автономните автомобили.

Какво ще стане с пешеходците

Новата система не е замислена само за шофьорите. Учените вече са включили в своите модели и хората, които пресичат на пешеходните пътеки.

Целта е автономните автомобили да координират преминаването си така, че да се съобразяват с пешеходните сигнали и да не създават допълнителни опасности. Според изследователите това може да намали и времето, което пешеходците прекарват в изчакване.

Идеята обаче изисква надеждна комуникация между автомобилите и светофарните уредби. Ще бъдат необходими ново оборудване, модернизация на инфраструктурата и ясни правила за всички участници в движението.

Кога ще видим четвъртия цвят в България

Засега бялата светлина остава научна концепция, а не официално въведен пътен сигнал. Няма обявено решение за поставянето на подобни светофари по българските пътища.

Преди това да стане възможно, технологията ще трябва да бъде изпитана в реална градска среда. Необходимо е също да се докаже, че системата работи безопасно при различни ситуации, включително когато автономните автомобили се движат заедно с обикновени коли, велосипедисти и пешеходци.

Специалистите подчертават, че подобна промяна няма да стане изведнъж. Тя ще зависи от разпространението на автомобилите с автоматизирано управление, готовността на градската инфраструктура и развитието на законодателството.