Всичко за Светофар

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Левскар монтира светофари

Левскар монтира светофари

Левскар монтира светофари в София. Става въпрос за бившия баскетболен национал Стефан Георгиев - Торо. Той беше заснет да слага нови светофарни уредби...

21 август | 17:10
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Апаши блокираха светофар

Апаши блокираха светофар

Стара Загора. Апаши повредиха светофар на едно от най-оживените кръстовища в Стара Загора и блокираха за дълго движението там. Кражбата на части и ка...

21 май | 12:48
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