Кмет скочи на НСО. Разкри как сменят светлините на светофарите
Опасен инцидент се случи в София, в който като по чудо няма пострадали хора. Кметът на район Средец Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че авто...
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Опасен инцидент се случи в София, в който като по чудо няма пострадали хора. Кметът на район Средец Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че авто...
Жителите на град Кресна започнаха да събират подписи
Съоръжението не улесни пресичането на главен път Е-79 от пешеходците, твърдят хората
Ето какво се случи
Той се намира край Казичене
Кога ще се извършват техническите дейности
Няма пострадали
Кръстовището служи за вход и изход на Благоевград към главен път Е-79
Поставянето му се налага заради интензивното движение на моторни превозни средства в участъка
Германската компания Audi оборудва всъдехода Q7, седана А4 и комбито A4 allroad със система за следене работата на светофарите. Тя ще дебютира в някои...
Ураганният вятър скъса едно от осветителните тела на светофарната уредба на бул."Сан Стефано" до ОУ "Васил Априлов", съобщава Флагман.бг. Близо час п...
Силният вятър успя да събори един от светофарите на кръстовището на Табашкия мост във Враца, другият беше увиснал на захранващия кабел. Малко след 7...
Левскар монтира светофари в София. Става въпрос за бившия баскетболен национал Стефан Георгиев - Торо. Той беше заснет да слага нови светофарни уредби...
75-годишният Никола Цолов от град Койнаре издъхна от раните си, след като бе блъснат на плевенско кръстовище. Възрастният човек бил ударен от „Ауди" в...
Жители на град Кресна започват събирането на подписка за поставяне на видеокамери и светофари на кръстовището на главен път е-79, което е в населеното...
Светофар стои буквално по средата на платното на бул. "Александър Малинов" в кв. "Младост" и изненадва минувачи и шофьори. На пръв поглед това изглежд...
Благоевград. Не спират посегателствата на вандали в Благоевград. През последните месеци бяха атакувани и станаха жертва на набезите им православният к...
Стара Загора. Апаши повредиха светофар на едно от най-оживените кръстовища в Стара Загора и блокираха за дълго движението там. Кражбата на части и ка...