ЕС реши! Голяма промяна с новите коли в Европа
Новите регулации няма да влязат в сила до 2026 г.
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Новите регулации няма да влязат в сила до 2026 г.
Те постоянно мигат или светят в различни цветове, показвайки какви процеси протичат
Визуалният спектакъл предизвика силен интерес както сред публиката на място, а също и в социалните мрежи
Целта е минимизиране на броя на смъртните случаи по пътищата
НДК отново се превърна в едно от най-големите визуални платна
Около Земята е истинско сметище от отломки, които кръжат
В момента България е на първо място в Европа и на осмо в света, като българите сме подарили над 2000 часа на планетата
Проектът принадлежи на компанията Wonderful Lighting, базирана в Полша
Какво се случва, когато се свечери
"Вълшебната градина" отвори врати
Тъмни са дори най-реномираните части на София
Кадри от камера показват зелено кълбо на небето
Светлинното шоу бе по повод 3 март
Светлинното шоу е за националния ни празник 3 март
33-метровият православен кръст над града ще бъде озарен в различни цветове
Мощни прожектори ще осветят небето над София, Пловдив, Бургас, Варна и Перник
„И грейна нашата елха“ - така се нарича празничната програма, с която официално ще бъдат запалени коледните светлини в морската ни столица
Технологиите намират все по-голямо приложение в ежедневието ни. Най-новите научни открития вече се пренасят навсякъде около нас като целта е животът д...
Един от символите на Морската градина във Варна и любимо място на децата – Кривото дърво, ще се превърне и в нощна атракция, след като приключи работа...
Благоевград. Традиционното тържествено запалване на светлините на коледната елха в Гоце Делчев и тази година се превърна в незабравим празник за най-м...