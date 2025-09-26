София влезе в световния разговор за правата на жените с 3D мапинг

Столицата се превърна в сцена на световна инициатива за правата на жените с грандиозна 3D мапинг прожекция, посветена на

40-годишнината от публикуването на емблематичния роман „Разказът на прислужницата“ от Маргарет Атууд.

В продължение на пет минути фасада в сърцето на столицата оживя с визуална интерпретация на романа – произведение, което и днес звучи като предупреждение за крехкостта на свободата и значението на личния избор.

Визуалният спектакъл предизвика силен интерес както сред публиката на място, а също и в социалните мрежи, където последваха оживени дискусии на теми като свободата на словото, равенството между половете и ролята на изкуството като глас на съпротива и вдъхновение. Така събитието успя

да превърне литературата в живо културно преживяване,

обединяващо хората около универсалните послания на Атууд.

„За нас като издателство е важно да предоставяме на българските читатели стойностни книги, които разказват истории, но същевременно отварят диалог и провокират размисъл. Творбите на Маргарет Атууд са именно такива – те карат читателя да бъде критичен, да задава въпроси и да мисли за значението на свободата и правото на избор“, сподели Александър Александров, редактор в издателство Orange Books.

В началото на октомври Orange Books ще зарадва българските почитатели на Атууд с

ново издание на последната й книга „Булката разбойница“

в превод на Надежда Розова. Романът е вдъхновен от зловещата приказка „Младоженецът разбойник“ на Братя Грим, в която зъл младоженец примамва три девойки в бърлогата си и ги изяжда една след друга. В своята версия на историята Атууд майсторски превръща в злодей на своя разказ Зиния – демонична героиня, която вилнее из съдбите на три свои приятелки: Тони, Карис и Роз. „Булката разбойница“ може да бъде предварително поръчана ТУК.

Маргарет Атууд, родена през 1939 г. в Канада, е сред най-влиятелните съвременни писатели, чието творчество е преведено на повече от 40 езика и вдъхновява поколения читатели по целия свят. Тя е носителка на две награди „Букър“ – за романа „Слепият убиец“ (2000 г.) и за „Заветите“ (2019 г.), продължението на „Разказът на прислужницата“. С изследването на важни обществени теми като власт, контрол, човешката природа и морал канадката се е утвърдила като един от най-значимите автори, предизвикващи размисъл и обществен диалог.

