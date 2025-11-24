Световноизвестен писател идва у нас

Прочутият британски писател Иън Макгуайър пристига в България за среща с почитателите на романите си и на стойностната литература. Авторът на световните бестселъри „Северните води“ и „Въздържателят“ (първият беше издаден от „Кръг“ през май, а вторият предстои да излезе в началото на декември) ще бъде гост на Софийския международен литературен фестивал (9 – 14 декември). В тазгодишното, 13-о издание на СМЛФ, ще участват над 20 писатели от цял свят – не само европейски, но и южноамерикански и от Близкия изток. С Иън Макгуайър публиката ще има възможност да се срещне на 13 декември, събота, от 18:30 ч. в Мраморното фоайе на втория етаж на НДК. Модератор на събитието ще е сценаристът и телевизионен водещ Димитър Стоянович.

Сравняван с Кормак Маккарти, Хърман Мелвил, Джоузеф Конрад и дори с Чарлз Дикенс, с всяка своя творба Макгуайър неминуемо печели възторжени отзиви от страна на критиците и читателите. През 2016-а „Северните води“, чийто сюжет проследява арктическа китоловна експедиция, е включен в дългия списък за наградата „Букър“, а „Ню Йорк Таймс“ го провъзгласява за една от 10-те най-добри книги на годината. „Брилянтен“, „великолепен“, „завладяващ“, „хипнотизиращ“, „безкомпромисен“ са само малка част от суперлативите, с които е отрупан романът.

Макар и в „Северните води“, и във „Въздържателят“ действието да се развива през XIX в., Макгуайър умело прокарва паралели с днешния свят и най-наболелите проблеми в него. Двете книги са рядко срещана смесица от историческа драма, криминална мистерия, първокласен трилър и психологическо изследване, която въздейства силно със своя реализъм и многопластовост. Неслучайно през 2021 г. по „Северните води“ е заснет минисериал на Би Би Си2 с брилянтен актьорски състав начело с Колин Фаръл, Джак О’Конъл и Стивън Греъм (бащата от актуалното тв явление Adolescence). Българският превод на Владимир Германов на романа пък веднага влезе в краткия списък за наградата „Кръстан Дянков“ за 2025 г.

Следващият шедьовър на Макгуайър – „Въздържателят“, който затвърждава суровия и графичен почерк на британския автор, излиза на български в началото на декември в добрия превод на Мария Змийчарова и със знака на издателство „Кръг“.

