Супа с колбас за 30 минути превзема кухнята. Вкусът е като на бабината гозба

Когато навън застудее, няма нищо по-хубаво от купа гореща домашна супа, която ухае на пушено месо и подправки. Поляците имат чудесно решение за такива дни - традиционния капусняк, който се приготвя с кисело зеле, наденица и картофи. Най-хубавото е, че за тази засищаща супа са необходими само 30 минути, а вкусът й напомня на ястие, което е къкрело с часове. Рецептата е представена от кулинарното издание „Симпли Ресипис“ и е идеална както за бърза семейна вечеря, така и за студените есенни и зимни дни.

Каква е тайната на полския капусняк

Капуснякът е едно от познатите традиционни ястия в полската кухня. Основната му съставка е киселото зеле, което придава характерния леко кисел и наситен вкус. В комбинация с пушена наденица, картофи и ароматен бульон то се превръща в богата супа, която спокойно може да замести основното ястие.

Авторката на рецептата Джейми Анулевич признава, че като дете не обичала зелето и често отказвала ястията, които приготвяла баба й. С годините обаче открила колко много е пропуснала и днес определя капусняка като една от любимите си супи за студеното време. Според нея това е храна, която носи усещане за уют и домашна топлина.

Голямото предимство на рецептата е, че не изисква нито сложни техники, нито скъпи продукти. Всъщност тайната се крие в предварителното запържване на пушената наденица. Така тя освобождава част от ароматите си, които впоследствие преминават в бульона и придават на супата особено наситен вкус.

Необходимите продукти за 6 порции

За приготвянето на полския капусняк са необходими 400 г готова пушена наденица или колбас, една голяма глава лук, около 150 г кисело зеле, 700 г картофи и 1,5 литра пилешки бульон. Трябват още две чаени лъжички олио, сол и черен пипер на вкус.

По желание може да се добави една чаена лъжичка ким, който се съчетава отлично с киселото зеле. За поднасяне са подходящи пресен копър, зелен лук и една лъжица заквасена сметана.

Оригиналната рецепта препоръчва червени картофи, но спокойно могат да се използват и обикновени. Най-важното е да бъдат нарязани на сравнително малки парчета, за да се сварят бързо.

Как се приготвя супата за половин час

Първата стъпка е нарязването на пушената наденица на кръгчета с дебелина около един сантиметър. В голяма тенджера се загрява олиото на умерено силен огън, след което се добавя наденицата. Запържва се за около 4-5 минути, докато придобие апетитен златист загар.

След това наденицата се изважда в чиния, а в същата тенджера се поставя нарязаният лук. Той се задушава за 3-4 минути, докато омекне. Важно е да се разбърква добре, защото по дъното остават вкусните запечени частици от месото, които ще обогатят супата.

Когато лукът стане мек, се добавят киселото зеле, нарязаните на кубчета картофи, пилешкият бульон и предварително запържената наденица. Ако обичате аромата на ким, сложете и него.

Сместа се оставя да заври, след което огънят се намалява. Супата къкри около 10 минути или докато картофите омекнат напълно. Накрая се добавят сол и черен пипер според вкуса.

Така само за половин час получавате гъста, ароматна и изключително засищаща супа, в която пушеният вкус на наденицата прекрасно се допълва от киселото зеле.

Малки хитрости за още по-богат вкус

Според „Симпли Ресипис“ капуснякът позволява различни промени според продуктите, с които разполагате. Например вместо пилешки бульон може да използвате телешки или свински, което ще придаде още по-плътен вкус.

Ако предпочитате повече зеленчуци, добавете нарязани моркови или целина още при задушаването на лука. Може да експериментирате и с различни видове кисело зеле, включително такова, което вече е овкусено с подправки или чесън.

Има и една хитрост, която прави супата особено вкусна. Ако използвате готов бульон, оставете малко от мазнината, отделена при запържването на наденицата. Така ястието ще получи допълнителна наситеност, без да се налага да добавяте други продукти.

С какво се сервира полската супа

Капуснякът е най-вкусен горещ, непосредствено след приготвянето. Разсипете го в дълбоки купички, поръсете със ситно нарязан копър или зелен лук и по желание добавете по една лъжица заквасена сметана.

Сметаната омекотява киселия вкус на зелето и прави супата още по-приятна. А филия пресен хляб е напълно достатъчна, за да превърне ястието в чудесна семейна вечеря.

Още едно предимство на капусняка е, че може да се приготви предварително. В добре затворен съд супата издържа до пет дни в хладилника, а във фризера може да се съхранява до два месеца. При повторно затопляне е най-добре да се постави в тенджера на умерен огън.