Тайна функция на ютията прави гладенето на ризи по-лесно

Макар гладенето на ризи да изглежда като рутинна задача, зоната около копчетата често остава набръчкана или изисква твърде много време. Решението се крие в самия дизайн на вашия уред.

Скритият жлеб за копчета

По ръба на повечето съвременни ютии има специално оформена вдлъбнатина. Нейната цел е да осигури пространство за копчетата, така че гладещата плоча да достигне плата под тях, без да прави пряк контакт с пластмасата или седефа. Така си спестявате сложното маневриране около всяко копче.

Златните правила за гладене: