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Тайна функция на ютията прави гладенето на ризи по-лесно

По ръба на повечето съвременни ютии има специално оформена вдлъбнатина

Тайна функция на ютията прави гладенето на ризи по-лесно
Снимка: Magnific
20 окт 26 | 22:51
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Григор Атанасов

Макар гладенето на ризи да изглежда като рутинна задача, зоната около копчетата често остава набръчкана или изисква твърде много време. Решението се крие в самия дизайн на вашия уред.

Скритият жлеб за копчета

По ръба на повечето съвременни ютии има специално оформена вдлъбнатина. Нейната цел е да осигури пространство за копчетата, така че гладещата плоча да достигне плата под тях, без да прави пряк контакт с пластмасата или седефа. Така си спестявате сложното маневриране около всяко копче.

Златните правила за гладене:

  • Подготовка: Регулирайте температурата спрямо инструкциите на етикета.

  • Техника: По-добри резултати се постигат с пара или върху леко влажен плат, а не с натиск.

  • Последователност: Първо се гладят малките детайли (яка, маншети), след това ръкавите и основните панели, а зоната с копчета се оставя за финал.

  • Безопасност за тъканите: Използвайте предпазна кърпа или гладете от опаката страна при по-фини материи.

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Автор Григор Атанасов

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