Тайна функция на ютията прави гладенето на ризи по-лесно

Макар гладенето на ризи да изглежда като рутинна задача, зоната около копчетата често остава набръчкана или изисква твърде много време. Решението се крие в самия дизайн на вашия уред.
Скритият жлеб за копчета
По ръба на повечето съвременни ютии има специално оформена вдлъбнатина. Нейната цел е да осигури пространство за копчетата, така че гладещата плоча да достигне плата под тях, без да прави пряк контакт с пластмасата или седефа. Така си спестявате сложното маневриране около всяко копче.
Златните правила за гладене:
Подготовка: Регулирайте температурата спрямо инструкциите на етикета.
Техника: По-добри резултати се постигат с пара или върху леко влажен плат, а не с натиск.
Последователност: Първо се гладят малките детайли (яка, маншети), след това ръкавите и основните панели, а зоната с копчета се оставя за финал.
Безопасност за тъканите: Използвайте предпазна кърпа или гладете от опаката страна при по-фини материи.