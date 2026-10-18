Една хитрост с прост предмет превръща гладенето в детска игра!

Гладенето е сред домакинските задължения, които малцина вършат с удоволствие. Особено когато се натрупат купища ризи, панталони и спално бельо, работата може да отнеме часове. Оказва се обаче, че един съвсем обикновен предмет, който почти всеки има в кухнята, може да ни помогне да приключим значително по-бързо. Става дума за алуминиевото фолио, което, поставено по определен начин върху дъската за гладене, помага топлината на ютията да се използва по-ефективно. Любопитният трик е представен от испанското издание „20 минути“.

Как фолиото помага на ютията

Идеята изглежда толкова проста, че човек трудно би се сетил сам. Вместо да гладим дрехите върху обикновената повърхност на дъската, под нейния калъф се поставя слой алуминиево фолио. По този начин част от топлината, която обикновено преминава през плата, се отразява обратно към дрехата.

Така тъканта получава топлина не само от горещата повърхност на ютията, но и отдолу. Според привържениците на метода това позволява гънките да се изглаждат с по-малко движения, особено при по-големи и плътни дрехи.

Трикът е популяризиран от специалисти по домакинство и създатели на практични съвети, сред които Вирхиния Мартинес и Хосефа Искьердо. Те обясняват, че алуминият отразява част от топлинното излъчване и така може да подобри ефективността на гладенето.

Ето как да го направите правилно

Най-напред свалете обичайния калъф на дъската за гладене. След това покрийте повърхността с няколко листа алуминиево фолио, като според препоръката на Вирхиния Мартинес блестящата страна трябва да бъде обърната нагоре.

Разстелете фолиото внимателно, така че да няма гънки или намачкани участъци. Върнете калъфа върху дъската и го закрепете добре. Така алуминият ще остане скрит под плата и няма да влиза в пряк контакт с дрехите или ютията.

Ако калъфът може да бъде свален, но нямате възможност веднага да го поставите обратно, може да използвате чиста памучна кърпа като покритие върху фолиото. Важно е повърхността да бъде равна и стабилна.

След тази подготовка гладете както обикновено, като спазвате препоръчителната температура за съответната материя.

При кои дрехи ефектът е най-забележим

Според испанското издание методът е особено подходящ за дрехи и текстилни изделия с голяма площ. При гладенето на ризи, панталони, чаршафи и калъфки за завивки може да се окаже, че са необходими по-малко минавания с ютията върху едно и също място.

Това би било полезно най-вече за големите домакинства, където гладенето на натрупаното пране често отнема значителна част от свободното време.

Има обаче една важна подробност. Въпреки че трикът се представя като начин за ускоряване на гладенето, няма представени сравнителни измервания, които да доказват, че той винаги съкращава времето няколко пъти. Резултатът зависи от вида на тъканта, ютията и самата дъска.

Внимавайте с парата и деликатните материи

Алуминиевото фолио не бива да се поставя директно между ютията и дрехата. Освен това при използване на парна ютия или парогенератор е необходимо да се съобразят указанията на производителя. Непропускливият слой фолио може да възпрепятства преминаването на парата през дъската и да доведе до натрупване на влага под калъфа.

При деликатни материи като коприна и някои синтетични тъкани също е необходимо повишено внимание. Те трябва да се гладят единствено при температурата, посочена на етикета, независимо дали използвате този трик.

Най-хубавото на идеята е, че не изисква закупуването на специални приспособления. Алуминиевото фолио е достъпно, подготовката отнема само няколко минути и при подходяща дъска може да направи гладенето по-удобно.