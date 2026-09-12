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КАТ с акция "Тъмни стъкла"

КАТ с акция "Тъмни стъкла"

От четвъртък КАТ започва акция, в рамките на която ще проверява всички автомобили, "за които има съмнения, че са с допълнително затъмнени стъкла", съо...

29 април | 9:29
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