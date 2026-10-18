Тайни от Бъкингам: Нови разкрития за крал Чарлз

В документалния филм на BBC "Книгата, която промени живота ми" (The Book That Changed My Life) 79-годишната кралица Камила повдига завесата към личния си живот с крал Чарлз III в двореца. Тя споделя, че двамата имат уютен ритуал преди вечеря - да потъват в света на литературата.

„Със съпруга ми всъщност четем преди вечеря. Просто обичаме да седим тихо и да четем“, разказва тя.

Тихият дом на кралската двойка... понякога нарушаван от смях

Въпреки стремежа към спокойствие, Камила с усмивка признава, че 77-годишният монарх умее да нарушава тишината: „Когато съм дълбоко потънала в някоя книга, от време на време го чувам как се залива от смях за нещо. Това е много разсейващо - не мога да се върна към книгата си. Или пък аз внезапно започвам да плача, но все пак е прекрасно, тихо време.“

Кралицата, която е известна със страстта си към четенето, изразява сериозно притеснение от дигиталната епоха: „Мисля, че би било пълна и абсолютна трагедия, ако книгите изчезнат завинаги.“ Според нея литературата е част от общото културно наследство и без нея човечеството би загубило същността си.

Бунтарските тийнейджърски години и личната история

В лентата Камила връща лентата назад към 60-те години на миналия век, когато като тийнейджърка чете скандалния за времето си роман "Любовникът на лейди Чатърли" на Д. Х. Лорънс: „Като тийнейджъри четяхме много любовни романи. Беше времето на „Лейди Чатърли“, която четяхме под възглавниците с фенерче. Знаете как е - щом нещо е забранено, веднага искаш да го докопаш.“

Тя признава също, че литературата е изиграла основна роля в интелектуалното ѝ развитие: „Напуснах училище доста млада. По мое време жените не ходеха в университет, така че мисля, че четенето е почти цялото ми образование.“

Мисията „Reading Room“

Любовта на кралицата към книгите отдавна се е превърнала в кауза. През януари 2021 г. (в разгара на пандемията от COVID-19) тя стартира своя книжен клуб Reading Room, който се радва на голям успех и до днес. По данни на People, инициативата вече е официално регистрирана като благотворителна организация.