4 готвачи посочиха дали тенджерата да се покрива при варене на паста

Пастата е сред най-бързите и лесни ястия за приготвяне, но дори при нея има дребни подробности, които могат да променят резултата. Един от често задаваните въпроси е дали тенджерата трябва да остане похлупена, след като макароните вече са пуснати във врящата вода. Simply Recipes е попитал четирима професионални готвачи и отговорът им е почти единодушен - капакът може да помогне само за кратко, след което трябва да бъде махнат.

Капакът помага водата да заври по-бързо

Главният готвач и автор на кулинарни книги Нора Сингли използва капак в началото, защото той задържа топлината и ускорява завирането на водата. Това е особено полезно, когато се използва голяма тенджера или се приготвя по-голямо количество паста.

След добавянето на макароните температурата на водата временно спада. Именно тогава Сингли отново поставя капака за кратко, за да помогне на водата по-бързо да достигне точката на кипене.

„Пастата понижава температурата на водата, а капакът помага за задържане на топлината и за по-бързото й кипване“, обяснява тя.

Главният готвач Герман Рицо използва същия подход. Той може да покрие тенджерата за кратко след поставянето на пастата, но щом водата отново заври, капакът се маха.

Защо пастата не трябва да се вари похлупена

Причината е нишестето. Докато макароните се варят, те отделят нишесте във водата и на повърхността постепенно се образува пяна.

Според шеф Лоренцо Бони, ако тенджерата остане затворена, пяната може много бързо да се надигне и водата да изкипи. Главният готвач Майкъл Какаче допълва, че солената вода за паста се разпенва още по-лесно, особено когато топлината остава затворена под капака.

Резултатът може да бъде вода върху котлона и доста неприятно почистване след това.

Без капак пастата се контролира по-лесно

Отворената тенджера има и друго предимство - много по-лесно се следи самото готвене. Пастата трябва периодично да се разбърква, за да не се слепва, особено през първите минути след пускането й във водата.

Какаче подчертава, че когато тенджерата е отворена, по-лесно се вижда дали водата започва да се надига и може бързо да се намали котлонът. Така се избягва както преливането, така и слепването на макароните.

Има значение и количеството вода

Нора Сингли обръща внимание и на случаите, когато пастата се готви в сравнително малко количество течност. Тогава част от водата трябва постепенно да се изпари, а нишестето да я направи по-концентрирана.

Това е особено важно при рецепти, в които пастата се приготвя почти изцяло в една тенджера и водата постепенно се превръща в част от соса. Похлупването може да забави този процес и да остави повече течност, отколкото е необходимо.

Правилото е просто

Капакът е полезен, докато водата завира. След добавянето на пастата той може да бъде върнат за кратко, за да помогне на водата отново да достигне кипене.

След това обаче готвачите препоръчват тенджерата да остане отворена до края. Така пастата се следи по-лесно, разбърква се без затруднение, а рискът от преливане и разпенване е значително по-малък.