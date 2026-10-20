Ресторантьори отсякоха - без Нова година!

Плевенският ресторант “Централ“ обяви, че и тази година няма да работи по време на коледните и новогодишните празници. Решението е напълно съзнателно и е продиктувано както от желанието служителите да прекарат празниците със семействата си, така и от непрекъснато нарастващите разходи за организирането на празнични вечери.

В публикация в социалните мрежи от заведението обясняват, че за поредна година предпочитат да затворят врати в дните, когато ресторантьорският бизнес традиционно отчита засилен интерес.

“Тази Коледа и Нова година ресторант “Централ“ отново няма да работи. И това е наше осъзнато решение“, посочват от заведението.

От ресторанта подчертават, че зад всеки организиран празник стоят много труд, време и отдаденост, но хората, които осигуряват празничното настроение на останалите, също имат право да бъдат със своите близки.

“Но ние също имаме семейства. И нашият екип също заслужава да седне на собствената си празнична маса, да бъде с децата си, да вдигне наздравица с любимите си хора и да създаде спомени, вместо поредна година да помага за създаването на чуждите“, пишат от “Централ“, пишат от “Централ“

Освен отношението към служителите, от заведението поставят и друг съществен въпрос – доколко достъпно остава празнуването в ресторант на фона на растящите разходи.

Според изчисленията на екипа тази година цената на един празничен куверт трудно би могла да бъде под 130 евро, ако ресторантът иска да осигури качествена храна, професионално обслужване, музика и цялостно преживяване на очакваното ниво.

Това означава, че четиричленно семейство би трябвало да отдели поне 520 евро само за една празнична вечер, без в сумата да са включени евентуални допълнителни разходи.

“А когато едно четиричленно семейство трябва да отдели над 500 евро само за една празнична вечер, без да броим допълнителните разходи, за нас възниква един съвсем човешки въпрос: Не трябва ли празникът да носи радост, а не финансово притеснение?“, питат от ресторанта.

“Не искаме да бъдем част от надпреварата, в която празничната вечер се превръща в лукс“

От “Централ“ уточняват, че уважават както колегите си, които ще работят по празниците, така и клиентите, предпочитащи да посрещнат Коледа или Нова година извън дома.

Въпреки това не желаят да участват в тенденцията, при която организирането на празнична вечер става все по-скъпо и недостъпно за част от семействата.

“Но ние не искаме да бъдем част от надпреварата, в която празничната вечер се превръща в лукс, достъпен за все по-малко семейства“, заявяват от заведението.

Затова ръководството отново избира да даде почивка на служителите си, вместо да организира празнични вечери в едни от най-натоварените дни за ресторантьорския сектор.

В края на публикацията екипът благодари на клиентите за доверието през годината и уверява, че ще продължи да предлага качествена храна и обслужване.

“А на Коледа и Нова година ще си позволим да бъдем от другата страна на празника. Да бъдем просто хора, които празнуват“, завършва посланието на ресторанта.