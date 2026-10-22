Четири зодии излизат от черната серия. Тежките дни остават зад гърба им

Черната серия е на път да приключи за четири зодии, които през последните месеци са преминали през сериозни изпитания. Според астролога Еван Натаниел Грим трудният период постепенно отстъпва място на спокойствието, увереността и новите възможности, пише изданието YourTango. Промяната се свързва с преминаването на Плутон към директно движение във Водолей, което в астрологията се тълкува като символ на дълбока лична трансформация. Най-силно положителния обрат се очаква да усетят Телец, Лъв, Скорпион и Водолей.

Телец

След месеци на напрежение в личните отношения Телците най-после ще могат да си отдъхнат. От май насам мнозина вероятно са преживели конфликти, разочарования и ситуации, които са изчерпали търпението им. Сега според астролога ще им бъде много по-лесно да избягват излишните драми и да разпознават хората, които се опитват да ги подценяват или нараняват. Вместо да губят сили в безсмислени спорове, те ще предпочетат спокойствието и ще оставят токсичните отношения зад гърба си.

Лъв

За Лъвовете приключва период, изпълнен с емоционални изпитания и трудни решения. Последните месеци обаче са им помогнали да разберат кои хора, навици и повтарящи се грешки пречат на развитието им. Сега представителите на знака са готови да прекъснат този порочен кръг и да се освободят от всичко, което ги дърпа назад. Според прогнозата именно натрупаната мъдрост ще им помогне да започнат нов етап с повече увереност и вътрешна сила.

Скорпион

Скорпионите най-после ще усетят, че животът им отново тръгва напред. Дълго време те може да са имали чувството, че са попаднали в задънена улица, въпреки усилията си да променят ситуацията. Периодът на съмнения и болезнено самоанализиране обаче им е помогнал да разберат истинските си желания и страхове. Сега ще могат да действат значително по-смело, да вземат по-уверени решения и да разпознават по-добре скритите зависимости и влияния около себе си.

Водолей

За Водолеите се очертава особено обещаващ обрат, включително във финансовата сфера. Според астролога директното движение на Плутон в техния знак може да им помогне да възстановят контрола върху живота си, да укрепят позициите си и да се доближат до отдавна преследвани цели. След продължителните трудности те ще имат възможност не просто да се върнат към предишното си положение, а да постигнат нещо повече. Успехът обаче ще изисква стратегическо мислене, търпение и готовност да се вслушват в разумни съвети, вместо да действат импулсивно.