Късметът се усмихва задълго на три зодии. Време е за големи решения

Три зодии навлизат в период, в който съкровените им желания могат да се доближат до осъществяване. След поредица от колебания, отложени решения и пропуснати възможности звездите им дават шанс да подредят приоритетите си и да направят решителна крачка към успеха. Според астролога Руби Миранда, цитирана от американското издание YourTango, Близнаци, Дева и Водолей ще усетят благоприятното влияние на напрегнатия аспект между Луната и Меркурий. Именно той според прогнозата ще им помогне да преодолеят разсейването и да насочат силите си към най-важните цели.

Близнаци

Близнаците най-после ще престанат да чакат съдбата сама да подреди живота им. Вместо да се занимават с десет неща едновременно и да се чудят защо нищо не върви достатъчно бързо, ще открият една конкретна цел, която заслужава цялото им внимание. Решителността им ще се засили, а желанието да контролират събитията ще им помогне да постигнат напредък там, където досега са се лутали. Щом веднъж изберат посоката, трудно ще се откажат. Астрологът ги съветва да оставят второстепенните задачи настрана, защото точно сега упоритостта им може да превърне стара мечта в реална възможност.

Дева

Девите получават шанс да сложат край на съмненията, които дълго са ги спирали. Те ще разберат кои задачи действително заслужават усилията им и кои само изчерпват времето и енергията им. Най-голямото препятствие пред успеха им се оказва прекалената самокритичност. Вместо постоянно да търсят недостатъци в себе си, представителите на знака ще започнат да забелязват резултатите от досегашния си труд. Това ще им върне увереността и ще им помогне да довършат нещо важно, останало нерешено от дълго време. Постоянството ще бъде най-силният им коз, а напредъкът може да се окаже по-значителен, отколкото са очаквали.

Водолей

Водолеите са на прага на приятна промяна, която ще им помогне да възстановят контрола върху ежедневието си. Напоследък множество дребни ангажименти са отвличали вниманието им от нещата, които действително ги правят щастливи. Сега ще получат необходимия тласък да пренаредят приоритетите си и да се върнат към отдавна замислени планове. Особено благоприятен е периодът за изграждане на полезни навици, повече движение и по-добър баланс между работа и почивка. Водолеите ще осъзнаят, че не е необходимо да променят всичко наведнъж. Достатъчно е да направят първата решителна крачка, а след нея напредъкът постепенно ще стане видим.