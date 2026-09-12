Британците местят сватбите в кръчмите
Реформата разрешава брак почти навсякъде, но забранява венчавки при скок с парашут и на влакче на ужасите
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Реформата разрешава брак почти навсякъде, но забранява венчавки при скок с парашут и на влакче на ужасите
Техният глас и съвест отново се обяснява от екрана
Брутални цени и байганьовски бизнес
Драматичната изповед на Влади Въргала
В момента съдилища в страната могат да налагат подобни мерки
Кръчмите пак се изхитриха преди въвеждането на еврото
Текат масови арести, коя е причината
Салатите представляват само накълцани марули, или пък евтин домат с лук
Пуснати са за обществено обсъждане
Ето какви са цените
Правят го и в софия, и в Пловдив
Затворихте ни насила, сега искате да ни отворите насила. Обезщетения за април няма, казват от Сдружението на ресторантьорите
Това може да става със стикер
Основният проблем на заведенията е недостигът на кадри, тъй като много служители са намерили друго поприще
В момента сме в подножието на нова вълна, каза доцентът
Премиерът има право да взема решения и да ги налага на Министерския съвет. Аз говоря от гледна точка на медицината, каза доцентът
половината ресторантьори са на такова мнение
Вкарвали клиентите през задния вход
Кръчмите и ресторантите ще могат да обслужват само храна за вкъщи
Много от заведенията в Обединеното кралство са твърде шумни заради силната музика