Министър призова за незабавни мерки в жп транспорта
Причината е вчерашния инцидент в железопътния участък Криводол - Бойчиновци
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Причината е вчерашния инцидент в железопътния участък Криводол - Бойчиновци
Министър Стоянова заяви, че на ниво оперативна програма е изключително важно да се работи за преодоляване на забавянията
Отпадналият от папката на Главчев благодари на приятели и съмишленици
За първи път Софийската опера и балет със спектакли на малкия екран
Дарение от близо 10 хил. лв. направи българското сопрано Красимира Стоянова за купуване на нови музикални инструменти на Националното училище по изк...
Черноморският комплекс "Албена" ще посрещне първите групи чуждестранни туристи през март. Гостите от Германия ще почиват по балнеопрограми от 20 март,...
Две звезди на класическата музика се обединяват за респектиращ песенен концерт тази вечер в зала "България". Световноизвестната оперна прима Красимира...
Камен Донев и Красимира Стоянова споделиха в Созопол цената на своя успех
Световноизвестното сопрано получи голямата награда на "Аполония"