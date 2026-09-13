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Купуваме нов изтребител

Купуваме нов изтребител

"Днес на заседание на Министерски съвет в изпълнение на Програма за развитие на отбранителните способности 2020 беше взето решение проектите за придоб...

30 март | 12:43
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