Дичо от Д2: Ще се убива! Мирише на смърт! Виждам военна техника с километри (СНИМКА)
Много е тъпо, че и ние сме въвлечени в тази касапщина, признава певецът
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Много е тъпо, че и ние сме въвлечени в тази касапщина, признава певецът
Това ще стане на 29 юни и 4 юли
Летят днес и утре по план
Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“
Автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция
Камионите пътуват към Бургас
Опасен ход на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.
От 22 февруари
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Сервизният център трябва да играе централна роля в поддържането на оперативната готовност
Турция и Гърция многократно са се оказвали на ръба на военен конфликт
Стоянов коментира и заповедта, която засяга употребата на наркотици и алкохол
Анкара предупреди, че споразумението щяло да застраши регионалната стабилност
12 самолети и хеликоптери с параден полет в Деня на армията Военните обещаха този път да летят независимо от метеорологичните условия Впечатляващ во...
Инвестиционни проекти за военна техника за над 2 млрд. лева ще обсъди днес бюджетната комисия в парламента. Тъй като инвестиционните проекти ще са за...
"Днес на заседание на Министерски съвет в изпълнение на Програма за развитие на отбранителните способности 2020 беше взето решение проектите за придоб...
Американска военна техника пристига в България и Литва през декември, съобщи официалният представител на Пентагона Джеф Дейвис, цитиран от ТАСС. Целт...
Договаряме изтребителите в края на август Тежки камиони с военна техника и ракети може да затруднят движението по магистрала "Хемус" в петък. За това...
Възможни са задръствания на магистрала „Хемус" поради изнасяне на войскови колони с техника за международното военно учение „Шабла 2015". Това става я...