Общество

Предислоцират военна техника по републиканската пътна мрежа

Това ще стане на 29 юни и 4 юли

Предислоцират военна техника по републиканската пътна мрежа
28 юни 26 | 13:08
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Григор Атанасов

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни  и на 4 юли 2026 г. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебен полигон „Корен” и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“.

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Автор Григор Атанасов

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