Спорт

Отново Шампионска лига в ефира ПРОГРАМАТА

Ето кои срещи ще се предават днес

Отново Шампионска лига в ефира ПРОГРАМАТА
13 окт 26 | 11:08
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Влади Кирилов

Nova Sport

10:45 Нюкасъл Джетс - Гамба Осака, Елитна Шампионска лига на Азия

13:00 Поханг Стийлърс – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия

16:45 Ийст Бенгал - Ал Шорта, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Ал Сееб - Ал Хюсеин, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Итихад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

Diema Sport 3

13:00 Шанхай Порт – Теджън, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Бурирам Юнайтед – Пекин, Елитна Шампионска лига на Азия

19:00 Ал Сад - Ал Хилал, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 3

19:45 Ланс - Спортинг Лисабон, Шампионска лига

22:00 Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед, Шампионска лига

MAX Sport 4

19:45 Сабах - Славия Прага, Шампионска лига

22:00 Галатасарай – Барселона, Шампионска лига

03:30 Бока Хуниорс - Васко да Гама, Копа Судамерикана

MAX Sport 2

22:00 Арсенал – Лил, Шампионската лига

Diema Sport 2

22:00 Сток Сити – Мидълзбро, Чемпиъншип

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Автор Влади Кирилов

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