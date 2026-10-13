Отново Шампионска лига в ефира ПРОГРАМАТА

Nova Sport
10:45 Нюкасъл Джетс - Гамба Осака, Елитна Шампионска лига на Азия
13:00 Поханг Стийлърс – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия
16:45 Ийст Бенгал - Ал Шорта, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Сееб - Ал Хюсеин, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Итихад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
Diema Sport 3
13:00 Шанхай Порт – Теджън, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Бурирам Юнайтед – Пекин, Елитна Шампионска лига на Азия
19:00 Ал Сад - Ал Хилал, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 3
19:45 Ланс - Спортинг Лисабон, Шампионска лига
22:00 Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед, Шампионска лига
MAX Sport 4
19:45 Сабах - Славия Прага, Шампионска лига
22:00 Галатасарай – Барселона, Шампионска лига
03:30 Бока Хуниорс - Васко да Гама, Копа Судамерикана
MAX Sport 2
22:00 Арсенал – Лил, Шампионската лига
Diema Sport 2
22:00 Сток Сити – Мидълзбро, Чемпиъншип