Една дългоочаквана европейска футболна вечер се превърна в кошмар за привържениците на Левски. Вместо да се насладят на представянето на любимия си отбор на легендарния "Велодром", българските запалянковци станаха мишена на брутална агресия от страна на ултраси на Олимпик Марсилия. Петима българи са откарани в болница, а на други шестима е оказана медицинска помощ на място, съобщиха от френската полиция пред Франс прес. На фона на потресаващите сцени по трибуните българските шампиони отстъпиха с 0:1 в двубоя от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Пълен провал на мерките за сигурност

Кадрите от "Велодром" предизвикаха възмущение в България. Френски ултраси нападнаха привържениците на Левски, а реакцията на отговорните за сигурността на стадиона се оказа закъсняла. Български запалянковци бяха удряни и замеряни с горящи факли.

Сред нараняванията на хоспитализираните българи има травми на главата, увреждания на очите и изкълчено рамо, уточниха френските власти. Особено скандален е фактът, че дни преди двубоя местната префектура ограничи броя на българските запалянковци, допуснати на стадиона, до едва 500 души именно от съображения за сигурност.

От ръководството на Левски вече бяха оспорили пред УЕФА наложените ограничения. Френските власти отказаха да предоставят още 300 билета на българския клуб.

Боримиров: Кръвта е по ръцете на УЕФА

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отправи изключително остри обвинения към европейската футболна централа след двубоя.

"Алармирахме УЕФА преди три седмици. Хората от УЕФА не взеха мерки и кръвта е по техните ръце", заяви Боримиров, цитиран от Евроком.

Той разкри, че ръководството на Левски е поискало прекратяването на двубоя още на почивката, но делегатът на УЕФА не се е съгласил. Според официалната позиция на българския клуб решението било мотивирано с опасения, че прекратяването на срещата може да доведе до допълнителна ескалация на насилието.

Левски официално сезира европейската футболна централа и настоя за пълно разследване както на нападенията, така и на организацията по сигурността. Българският футболен съюз също сезира УЕФА, а Министерството на външните работи обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция.

Вуцов спаси дузпа, гредата лиши Левски от гол

На терена възпитаниците на Хулио Веласкес оказаха сериозна съпротива на именития си съперник. Испанският наставник заложи на схема с трима централни защитници и двама халф-бекове, а в атака разчиташе на скоростта на Рейналдо и Армстронг Око-Флекс.

Домакините поведоха в 27-ата минута, когато черногорският съдия Никола Дабанович отсъди дузпа за нарушение на Алдаир срещу Анхел Гомес. Амин Гуири реализира единственото попадение в срещата.

Левски бе близо до изравняване в 34-ата минута. Първо Рейналдо бе изведен на добра позиция от Светослав Вуцов, но ударът му бе спасен от Джефри де Ланге. При последвалия корнер Мехди Мубарик разтресе напречната греда.

В началото на второто полувреме съдията отсъди втора дузпа за французите. Гуири опита изпълнение в стил "Паненка", но Светослав Вуцов демонстрира великолепна реакция и улови топката. Българският национал се отличи с още едно отлично спасяване след удар на Нийл Мопе в 76-ата минута.

Въпреки второто си поражение в турнира Левски запази десетото място в класирането със седем точки. Олимпик Марсилия се изкачи на 23-ата позиция с актив от шест точки.