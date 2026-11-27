Бойко Борисов настоя за категорична реакция на българската държава след нападението над привържениците на "Левски" в Марсилия и заяви, че футболният двубой изобщо не е трябвало да започва. Лидерът на ГЕРБ разкри, че още през нощта е разговарял с изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров, от когото научил подробности за преживяното от българите. Борисов е получил и снимки от свои познати, присъствали на стадиона. Пред журналисти той изрази възмущението си от насилието.

Страх за живота на българите

"Такова нещо не сте виждали", заяви Борисов по повод кадрите от Марсилия. Лидерът на ГЕРБ обясни, че първоначално е потърсил Боримиров, за да се увери в достоверността на информацията, тъй като в социалните мрежи понякога има преувеличения. Един от първите му въпроси към изпълнителния директор бил защо футболистите на "Левски" изобщо са излезли на терена след нападението над българската агитка.

По думите на Борисов отговорът бил, че българите са били толкова уплашени, че са се опасявали от още по-тежки последици и дори за живота си. Лидерът на ГЕРБ разказа и за свой познат, който според него бил преследван от нападатели с ножове и едва успял да се спаси.

"Не е трябвало да започват", категоричен бе Борисов. Той определи поведението на нападателите като несравнимо с това на българските футболни агитки, които по думите му са "най-хуманните" в сравнение с извършителите на насилието в Марсилия.

"Левски" е поискал прекратяване на мача

Междувременно самият Даниел Боримиров разкри пред БНТ, че ръководството на "Левски" е настояло двубоят да бъде прекратен на полувремето, но португалският делегат на УЕФА не е удовлетворил искането. Изпълнителният директор посочи още, че българският клуб е предупреждавал европейската футболна централа за рисковете около срещата още три седмици преди нейното провеждане.

Според Боримиров отговорните за сигурността не са предприели необходимите мерки въпреки предварителните предупреждения. Ръководството на "Левски" настоява "Олимпик" да бъде изваден от европейските клубни турнири заради насилието над българските привърженици.

Борисов настоява за най-тежки санкции

Още в четвъртък вечерта лидерът на ГЕРБ призова правителството незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Той настоя и УЕФА да наложи най-тежките възможни санкции на "Олимпик" Марсилия, като призова за единство между българските футболни привърженици независимо от клубните им пристрастия.

Българският футболен съюз вече сезира УЕФА за нападенията, а Министерството на външните работи обяви, че ще изпрати официална дипломатическа нота до Франция. По последни данни на българското консулство в Лион пострадалите наши сънародници са 11, като на шестима е оказана медицинска помощ на стадиона, а петима са били откарани в болница.