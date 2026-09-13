Лондон спира помощи за децата на пришълци
Британският парламент обсъжда проектозакон, който ще прекрати държавната помощ, предоставяна на деца мигранти, лишени от родителска грижа, след като т...
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Британският парламент обсъжда проектозакон, който ще прекрати държавната помощ, предоставяна на деца мигранти, лишени от родителска грижа, след като т...
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