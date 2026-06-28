Любопитно

Стоичков се срещна с Марко Рубио. Ето какво му каза

Пусна много специален пост във Фейсбук

Стоичков се срещна с Марко Рубио. Ето какво му каза
28 юни 26 | 17:05
1870
Мира Иванова

Специална среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио е имал Христо Стоичков. Легендата на българския футбол сподели за разговора във Фейсбук. Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ, написа Стоичков.

Той е разказал на Рубио как България стана № 4 в света на Световното по футбол в САЩ през 1994 г.

Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година! - обяви Стоичков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Христо Стоичков
Още от Любопитно
Коментирай
1 Коментара
Баба Гицка
преди 1 час

Поредни унижения с досада.

Откажи