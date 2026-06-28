Стоичков се срещна с Марко Рубио. Ето какво му каза

Специална среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио е имал Христо Стоичков. Легендата на българския футбол сподели за разговора във Фейсбук. Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ, написа Стоичков.

Той е разказал на Рубио как България стана № 4 в света на Световното по футбол в САЩ през 1994 г.

Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година! - обяви Стоичков.

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