Испания сложи корона на Стоичков! Голямо признание

Испанското издание „Kodro Magazine“ направи собствена класация на Топ 50 на най-добрите футболисти в историята на България.

На първо място е Христо Стоичков – единственият роден представител печелил шампионския трофей на УЕФА и носител на „Златната топка“.

След Камата е нареден легендарният нападател на Левски – Георги Аспарухов. След Гунди е поставен Димитър Бербатов. Топ 5 се допълва от Христо Бонев и Красимир Балъков.

След това са героят от "Парк де Пренс" Емил Костадинов, Петър Жеков - Вълшебния стрелец, рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров, железният Трифон Иванов и славният бранител и стратег Димитър Пенев.

В подножието на десетката заеха позиция Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Александър Шаламанов и Наско Сираков. Сред петдесетте се нареди и един действащ наш футболист - крилото на ПАОК Кирил Десподов. 29-годишният национал е под номер 49, изпреварвайки бившия нападател на Ювентус, Фиорентина и Манчестър Сити Валери Божинов.

