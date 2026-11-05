Официално! Голяма новина за Хари Кейн

Новият носител на "Златната топка" Хари Кейн удължи договора си с Байерн Мюнхен и днес парафира до 30 юни 2029 година.

Доскорошният контракт на английския ас изтичаше в края на настоящия сезон и през последните седмици имаше спекулации дали голаджията ще преподпише заради интереса от Барселона, Реал Мадрид и други грандове, пише gol.bg.

Байерн направи изключение за 33-годишната си звезда и му даде нов 2-годишен договор, макар в Мюнхен да спазват златно правило: всеки футболист над 30-годишна възраст остава само за още 12 месеца в клуба.

"В Байерн се чувствам като у дома си. Обичам клуба, феновете и град Мюнхен. Имаме фантастичен отбор, а във лицето на Венсан Компани - фантастичен треньор. Изпитвам огромна гордост, че съм част от този клуб. Цялото ми семейство е много щастливо тук. Силно желаех да остана. Сега гледам към бъдещето и искам да спечеля още много титли с този велик клуб", каза Хари Кейн.