Драматичен обрат в Турция! Фенербахче шокира Ливърпул

Фенербахче постигна паметен обрат срещу Ливърпул, побеждавайки английския гранд с 3:2 на „Шюкрю Сараджоглу“ в мач от 4-и кръг на Шампионската лига. „Фенерите“ на два пъти пасив в резултата, но се възползваха от тежките грешки в отбраната на съперника и стигнаха до първия си успех в турнира този сезон.

Гостите от Мърсисайд започнаха силно и поведоха чрез младия Трей Ниони (25'), който отбеляза дебютния си гол за тима. Отговорът на турския гранд обаче бе светкавичен – Мейсън Грийнууд изравни само четири минути по-късно, а малко след това Ирфан Джан Кахведжъ разтресе и напречната греда.

След почивката Александър Исак (69') отново даде аванс на Ливърпул след тройна смяна на Андони Ираола. Вместо да затворят мача обаче, гостите рухнаха дефанзивно. Лошата комуникация и пропуските в наказателното поле бяха наказани от Арчи Браун (73') и резервата Ведат Мурики (79'), които обърнаха до 3:2 в рамките на едва шест минути.

Така Фенербахче записва първа победа и се изкачва до 19-ата позиция с 5 точки. Ливърпул допусна първа загуба като гост през сезона и остава с 9 пункта на 5-о място, прекъсвайки серията си от три поредни победи в турнира.

В следващите си мачове на 25 ноември Фенербахче гостува на Шахтьор Донецк, докато Ливърпул ще търси реабилитация при визитата си на Брюж.