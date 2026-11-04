Феноменален Насар с четвърта световна титла! ОБНОВЕНА

Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла във вдигането на тежести в четвърта различна категория!

Българският суперталант спечели всичко възможно в категория до 95 килограма на първенството в Нимбо (Китай), като в девето поредно голямо състезание разби конкуренцията.

Насар подобри световните рекорди в изхвърлянето със 185 килограма, изтласкването с 230 килограма и в двубоя с 415 килограма в новата олимпийска категория и то в много сериозна конкуренция. Едва на 22 години той става четвъртият българин с поне четири световни титли след Янко Русев, който е с пет, Антонио Кръстев и Иван Иванов.

Хронологията на триумфа

Голямата звезда на България във вдигането на тежести Карлос Насар атакува световния връх за четвърти път. Българският щангист излиза днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата.

22-годишният талант ще се бори за титлата и нови рекорди в категория до 95 килограма в Нинбо, Китай.

Въпреки че родният щангист пристигна в китайския град с трета по сила заявка от 390 килограма, очакванията към него са високи. Надпреварата ще се проведе малко след 13:00 часа.

Конкуренцията в категория до 95 кг обещава да бъде изключително ожесточена. Лидер по заявена начална тежест е иранецът Али Алипур, който е дал заявка от 400 кг. След него с по 395 кг се нареждат Нургиса Адилетули от Казахстан и представителят на домакините Фейксян Куан от Китай.

Състезанието по минути:

Премина представянето на отделните състезатели, а в момента тече загрявката.

Състезанието започна със "скромните" 160 кг. Карлос е заявил 170 кг. за първото си излизане

Вече сме на 165 кг., Карлос все още си остава на заявени 170 кг.

Битката продължава на 167 кг.

Карлос Насар вдигна заявката си на 173 кг., а в момента се вдига на 171 кг.

Карлос отново вдигна заявката си - 175 кг.​​​​​​

Браво! Великан! Титан! Карлос Насар с първи успешен опит на 175 кг.​​​​​​

Невероятен Карлос с втори успешен опит - 180 кг.​​​​​​ Насар вдигна с лекота щангата и временно е на първо място в движението.

Световният рекорд

Карлос Насар буквално срина конкуренцията. Българинът вдигна невероятните 185 кг. от третия си опит. Така Карлос постави световен рекорд и е първи в класирането преди второто движение

Начало на второто движение

Феноменален Карлос Насар. С лекота изтласка 213 от първи опит​​​​​​

Българинът докосва златото и четвъртата си Световна титла. Дойдоха и 220 кг в изтласкването от втори опит!

Алипур и Адилетул не успяха в следващите си опити на 224 килограма и потвърдиха титлата на Насар. Той пробва нов световен рекорд с 230 килограма и го постигна!