Гриша Ганчев отново при ЦСКА

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев е присъствал на трибуните за официалното откриване на новото съоръжение в събота. Новината разкри спортният журналист Динко Гоцев в интернет предаването СпортКаст.

Гоцев подчерта, че присъствието на Ганчев е важен детайл, тъй като именно той е положил основата за реализирането на този мащабен проект, въпреки че завършването му се случва при новото ръководство на клуба.

По време на телевизионното излъчване на срещата камерите уловиха Стойчо Стоилов, който заемаше поста на главен мениджър и водещ спортно технически фактор по времето на Ганчев.

Според информации на запознати в ложите на стадиона е присъствал и синът на бизнесмена Данаил Ганчев, който в продължение на години имаше основна оперативна роля в управлението на червените, пише gol.bg.

Първия си мач на живо откакто пое властта в ЦСКА изгледа и бизнесменът Валтер Папазки. Той изгледа двубоя срещу Славия в компанията на Венцеслав Стефанов, легендата Христо Стоичков и Вангел Вангелов.

Привържениците на червените изразиха своята категорична подкрепа и признателност към Папазки, като издигнаха голям транспарант с благодарност за сбъдването на мечтата им за нов дом и скандираха мощно неговото име.