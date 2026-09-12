Гей сватбата на Мартина и Мис СССР
Рускинята крие миналото си, белязано от убийство и трагедияНавратилова готви и учи с двете дъщери на Юлия Джени Джонстън "Дейли Мейл" - Любовта межд...
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Рускинята крие миналото си, белязано от убийство и трагедияНавратилова готви и учи с двете дъщери на Юлия Джени Джонстън "Дейли Мейл" - Любовта межд...
Ню Йорк. Тенис легендата Мартина Навратилова се венча за приятелката си Юлия Лемигова на церемония в Ню Йорк. 42-годишната брюнетка е Мис СССР за 1990...
Бях супер нервна, направо не се чувствах в тялото си. Признанието направи Мартина Навратилова ден след като се престраши да предложи брак на приятелка...