Тайфунът „Делфин“ удари Китай: над 1 милион евакуирани, Шанхай е море, няма полети
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
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150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Пекин настоя ИИ да остане под човешки контрол и се обяви срещу технологичните блокади и разделението
Турнирът ще бъде излъчен едновременно по MAX Sport 1 и bTV в събота от 12:00 часа
За място на полуфиналите Джокович ще спори с белгиеца Зизу Бергс
Цената е 1800 долара, Шанхай чупи рекорди
Превръща се в новата атракция на Китай
Той победи американеца Тейлър Фриц
Сърбинът се класира за полуфинала на Мастърс 1000 тенис турнира в Шанхай
Българинът отстъпи на 19-годишния Якуб Меншик
Какво се случи в Шанхай
Най-успешният ни тенисист в историята се наложи убедително над 20-ия Алексей Попирин
Григор Димитров отново излиза срещу Алексей Попирин
В следващия кръг деветия в схемата Димитров ще има за съперник Алексей Попирин
Срещата се подновява в 13,30 часа
Първата ни ракета вече има негативен баланс срещу световния №7
Димитров постигна най-добрия си резултат за годината
На осминафиналите на Мастърс турнира в китайския град Шанхай
Идеята за "хиперлуп" беше представена в медийното пространство през 2013 г. от Илон Мъск и дори основа за тази цел компанията Boring Company
Откраднати са данните на над един милиард жители
Ковид-19 остави стотици хиляди без работа, но увеличи състоянието на богатите