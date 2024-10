Напрежение след мач на Гришо! На косъм от сериозна драма ВИДЕО

Българската тенис звезда Григор Димитров се оказа в центъра на напрегната ситуация с фен след победата си над Алексей Попирин в третия кръг на Мастърс турнира в Шанхай. Инцидентът, който потенциално можеше да ескалира в по-сериозен конфликт, се разви, докато хасковлията напускаше корта сред множество ентусиазирани поддръжници, предаде Дунав мост.

Видеозапис на случката показва как Димитров се движи плътно зад охраната си, заобиколен от десетки фенове, стремящи се да го докоснат. Внезапно, явно провокиран от нещо зад гърба си, тенисистът се обръща и посочва някого от тълпата. След първоначален неуспешен опит да разреши ситуацията, Димитров отново се приближава към въпросния човек.

Според информация от sportskeeda.com, инцидентът е бил предизвикан от "нетърпелив за снимка и автограф фен", който се е приближил прекалено близо до 33-годишния българин, който за малко да се спъне и падне. Това очевидно е предизвикало гнева на Димитров, който се е насочил "агресивно към публиката, преди да се оттегли".

Ситуацията не е продължила дълго и е приключила след кратка дискусия, след което охраната е извела Григор Димитров от мястото на инцидента.

Този случай повдига въпроси за баланса между ентусиазма на феновете и личното пространство на спортистите, особено в моменти на повишено напрежение след важни мачове.

Gregor was pissed. No idea what exactly happened. Might be he was tripped by a fan on his way out after the match pic.twitter.com/gqu3RqQc5p