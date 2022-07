Хакери са проникнали в базата данни на полицията в Шанхай

Неидентифицирани хакери твърдят, че са проникнали в базата данни на полицията в Шанхай и са откраднали данните на един милиард китайски жители. Експертите определят атаката като най-големия пробив в киберсигурността в историята на страната.

Лицето или групата, която е заявила атаката, е предложила да продаде повече от 23 TB откраднати данни, включително имена, адреси, места на раждане, национални лични карти, телефонни номера и информация за наказателни дела. В хакерски форум е публикувана обява в този смисъл. Неизвестният хакер е поискал 10 биткойна за тази база данни, което е около 200 000 долара по текущия обменен курс.

Властите на Шанхай не са отговорили публично на твърденията за хакерска атака. Представители на полицията в града и на китайската администрация за киберпространството, която отговаря за наблюдението на интернет в страната, не отговориха на запитванията за коментар от страна на журналисти.

САЩ и други държави многократно са посочвали Китай като един от най-големите източници на киберпрестъпления в света. Често китайските хакери проникват в системите на западни държави и компании от името на китайски агенции, за да намерят ценни данни или интелектуална собственост. Въпреки това вътрешните изтичания на информация рядко се оповестяват публично поради липсата на прозрачни механизми за публикуване.

Не е ясно как предполагаемите хакери са успели да получат достъп до сървърите на полицията в Шанхай. Една от версиите, разпространена сред експертите по киберсигурност, твърди, че в хакерската атака е участвал партньор от трета страна за облачна инфраструктура. Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Huawei Technologies Co. са сред най-големите външни доставчици на облачни услуги в Китай.