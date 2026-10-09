Ливърпул без двама ключови играчи за дербито със Сити

Александър Исак и Коди Гакпо останаха извън състава на Ливърпул за дербито от Висшата лига срещу лидера Манчестър Сити на „Анфийлд“ в неделя, обяви мениджърът Андони Ираола.

Исак и Гакпо се завърнаха с контузии от ангажиментите си с националните отбори. Отсъствието на Исак е сериозен удар, след като нападателят най-накрая намери формата си, отбелязвайки четири гола в първите пет мача от шампионата.

„Алекс Исак и Коди Гакпо няма да играят, не са готови, и двамата имат контузии“, каза Ираола на пресконференция.

Отсъствието им може да отвори вратата за 21-годишния уелски нападател Луис Кумас да поведе атаката срещу Сити.

„Кумас има нашето доверие. Не мисля, че е голяма изненада, винаги съм го харесвал и той вече показа във важни минути, че е готов да излезе на терена. Разполагаме и с други футболисти, които могат да играят на тези позиции“, коментира мениджърът.

Ираола допълни, че серията от мачове преди следващата пауза за националните отбори през ноември ще бъде сериозен тест за качествата на Ливърпул.

Мисля, че тази серия от мачове, които имаме сега (с възобновяването на кампаниите в лигата и в Шампионската лига), изискванията са много високи, те са и много сгъстени, така че това ще каже много за нас. „След тази серия от мачове наистина ще знаем къде се намираме“, каза наставникът на "червените".

Манчестър Сити оглавява таблицата като единствения отбор с пълен точков актив след пет мача, докато Ливърпул е на шест точки зад тях на шесто място, с две победи и три равенства. Самото съперничество между двата тима е сериозно, но вниманието към "Анфийлд" ще бъде значително по-интензивно, тъй като Сити играе за първи път, откакто независима комисия ги призна за виновни за повече от 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Публикация в социалните медии призовава привържениците на Ливърпул да се съберат близо до стадиона няколко часа преди началото на мача със знамена, транспаранти, пиротехнически изделия и факли преди пристигането на автобуса с играчите на Сити.