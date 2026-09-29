Легенда на Ливърпул също с бясна атака към Манчестър Сити

Легендарният футболист и бивш мениджър на Ливърпул Греъм Сунес смята, че авторитетът на Манчестър Сити ще бъде сериозно накърнен, ако санкциите за финансовите нарушения на клуба бъдат потвърдени.

Според последната информация „гражданите“ са признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Все още предстои да бъдат определени евентуалните санкции за клуба от „Етихад“.

Сунес заяви, че при потвърждаване на нарушенията успехите на Манчестър Сити през последните години неизбежно ще бъдат поставени под въпрос.

„Наследството е заличено. Ако нещата се развият в грешната за тях посока, те ще останат в историята единствено като измамници, а всичко, което са направили и спечелили през този период, не би трябвало да се брои“, заяви Сунес, коментирайки евентуалния изход от продължаващото дело.

Бившият мениджър на Ливърпул засегна и въпроса с шампионските титли, които могат да бъдат отнети на Манчестър Сити. Според него при подобен сценарий ще възникне въпросът дали трофеите трябва да бъдат присъдени на отборите, завършили на второ място в съответните сезони.

В този контекст Сунес посочи Ливърпул, който според него би могъл да претендира за две допълнителни титли на Висшата лига.

Що се отнася до евентуалното наказание, Сунес смята, че финансовата глоба няма да има съществен ефект върху собствениците на Манчестър Сити.

„За тях парите изобщо не са проблем. Каквато и финансова глоба да получат, тя ще бъде само драскотина по повърхността“, добави Сунес.