Националният ни треньор подсмърча преди мача с Естония

Селекционерът на България – Александър Димитров, говори преди мача на „лъвовете“ срещу Естония в Лига на нациите.„Трикольорите“ започнаха със срамно 1:2 от Люксембург в първия мач, докато естонците направиха 1:1 с фаворита в групата Исландия.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем, с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни утре“, започна треньорът.

„Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно – няма все да е така. Важното да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации“.

„Теодор (Иванов) отпада за съжаление, получи разтежение, даде всичко от себе си, постара се. Всеки един може да започне титуляр в този прозорец от четири мача. Други здравословни проблеми нямаме. Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата, надали аз ще съм най-умният, първият. Начинът е себераздаване. През времето към мен като селекционер е имало много негативизъм, приел съм го. Сядайки на това място, съм знаел какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз“, подчерта треньорът.

„Искаме да победим Естония, да играем агресивно, да покажем по-добро лице. Люксембург притежава добра енергия и физика, комплектован отбор с добре събрани линии. Много дисциплинирани в защита, безкомпромисни. Това трябва да го преодолеем. Искам да печелим единоборствата, срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да сме по-ефективни в атакуващата фаза“.