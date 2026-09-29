Феновете на ЦСКА ще трябва да почакат за стадиона

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла не очаква новият стадион на „червените“ да бъде готов за домакинството на Монако на 15 октомври. Според него по-реалистичният срок е след около два месеца по-късно.

Майкъла коментира темата и от позицията на човек с опит в строителството. Той посочи като възможен момент за отварянето на съоръжението двубоя с Трабзонспор, който е насрочен за 26 ноември.

„Моето мнение като строител, защото аз съм добър строител – 11 сгради съм вдигнал, като 4 от тях са Сгради на годината, е, че ще са нужни два месеца. Може би за мача с Трабзонспор, който е след два месеца – на 26 ноември. Надявам се тогава всичко да е готово вече“, заяви Илиев пред „Тема Спорт“.

Той обърна внимание и на мащаба на работата, която в момента се извършва около ЦСКА, като освен строежа на стадиона, посочи и проекта за базата на детско-юношеската школа.

„На Валтер Папазки и на Вангел Вангелов им се насъбра много – стадионът, базата за школата, а в България вече няма добри строителни работници. Тежко е не само за ЦСКА, а и като цяло за този бизнес. Добрите вече са ангажирани или в чужбина“, добави Майкъла.

Така според неговата прогноза надеждите ЦСКА да се завърне в своя дом за срещата с Монако са трудно осъществими, а 26 ноември и двубоят с Трабзонспор изглеждат като значително по-реалистичен ориентир.