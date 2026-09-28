Реал Мадрид готви трансферна бомба с Халанд

Няколко дни, след като се появи информация, че тимът на Манчестър Сити ще бъде признат за виновен в мащабни финансови нарушения, от Реал Мадрид вече са предприели светкавична акция, като са установили контакт с представителите на Ерлинг Холанд.

Бъдещето на норвежката голова машина в Англия вече е под сериозен въпрос.

Въпреки че "гражданите" планират съдебна жалба, тази бомба постави под огромна въпросителна съдбата на най-големите им звезди. Сред тях е и Ерлинг Холанд.

Въпреки дългосрочния си договор до 2034 г., 26-годишният нападател може да смени фланелката си скоро.

Според Football Insider, трансферна оферта от над 150 милиона паунда ще бъде необходима, за да го "измъкнат" от "Етихад".

Испанският колос отдавна мечтае за Холанд и сега изглежда идеалният момент за атака. Арсенал също са нащрек, но изглежда малко вероятно Холанд да приеме трансфер в друг английски клуб.