Голяма сделка на лятото е факт. Баркола проговори

Сделката е факт! Ливърпул официално обяви трансфера на Брадли Баркола. Френският национал е в Англия през последните 24 часа, където финализира преминаването си от Пари Сен Жермен на „Анфийлд“.

От Ливърпул публикуваха кратко видео в социалните си канали преди новината да бъде официално съобщена.

Ливърпул ще плати 123 млн. паунда на Пари Сен Жермен, превръщайки французина във втория най-скъп футболист в историята на „червените“ след Александър Исак за когото клубът плати 125 млн. паунда миналата година.

Френският национал подписва петгодишен договор с мърсисайдския клуб до лятото на 2031 година. Той ще носи любимия си номер 29, въпреки че имаше опция да наследи и фланелката с номер 11, която дълги години бе запазена за Мохамед Салах.

„За мен е огромна гордост да мога да играя за Ливърпул. Изключително щастлив съм. Преговорите отнеха време, но днес съм наистина радостен, че съм тук, и единственото, което искам, е да бъда на терена и да играя. Надявам се да постигна големи неща.

На първо място – да спечеля Висшата лига, което е една от най-големите мечти в живота ми. Искам да го постигна и да остана в отбора за дълго време – точно затова подписах дългосрочен договор – и се надявам да го реализирам“, бяха първите думи на Баркола като играч на Ливърпул.

Той е третото ново попълнение на Ливърпул през това лято след Виктор Муньос и Роналд Араухо. Жереми Жаке също официално се присъедини преди началото на този сезон, въпреки че неговият трансфер беше уреден още през януари.