Сензацията. Влиза ли Домусчиев в ЦСКА

Слухът, че Кирил Домусчиев може да придобие част от акциите на ЦСКА, звучи сензационно. Ако някога се превърне в реална сделка, тя несъмнено би донесла сериозен бизнес опит на „Армията“, но би поставила и въпроси, на които българският футбол ще трябва да получи много ясни отговори.

Името на Кирил Домусчиев и ЦСКА в едно изречение неизбежно предизвиква реакции. Особено когато става дума за акции.

Домусчиев в ЦСКА: Засега има само слух, не и сделка

Засега обаче трябва да бъде поставена дебела черта между слуха и факта. Бившият административен директор на ЦСКА Милко Георгиев обяви, че е чул за възможна сделка, при която част от акциите на клуба могат да преминат в ръцете на Домусчиев. Официално потвърждение няма.

Какво може да даде Кирил Домусчиев на ЦСКА

На чисто футболно-бизнес ниво отговорът по-скоро е „да“.

Домусчиев е човекът, при чието управление Лудогорец се превърна от клуб извън елита в доминираща сила в българския футбол и редовен участник в европейските турнири. Може да се спори за много неща около модела на разградчани, но трудно може да се спори с резултатите.

А точно от това ЦСКА има нужда – резултати, ясна стратегия и работеща структура.

„Червените“ разполагат с огромна фенска маса, история и вече са в процес на изграждане на нов стадион, който е почти готов. Това са активи, за които много клубове в България могат само да мечтаят. Проблемът през годините често беше друг – как този потенциал да бъде превърнат в устойчив футболен успех.

Човек с опита и бизнес мащаба на Домусчиев теоретично би могъл да помогне именно там.

Голямото „но“: Лудогорец и рискът от конфликт на интереси

Има обаче едно огромно „но“.

Домусчиев е неразривно свързан с Лудогорец. Затова евентуалното му участие в собствеността на друг водещ български клуб неизбежно би породило въпроси за конфликт на интереси, влияние и реалното разпределение на властта. Именно прозрачността би била абсолютното условие, без което подобен ход трудно може да бъде приет спокойно.

Има и още нещо.

ЦСКА не трябва да се превръща в копие на Лудогорец.

Разградският модел е успешен, но ЦСКА има различна идентичност, различна публика и различна тежест. На „Армията“ не е необходимо някой да пренася готов модел. Необходим е професионализъм, който да бъде адаптиран към характера на клуба.

Самият Домусчиев още преди години признаваше, че ЦСКА е много по-сложно начинание. През 2014 г. той категорично заяви, че няма да купува акции на клуба, като посочи и конфликт на интереси заради Лудогорец.

Днес обстоятелствата са различни, а засега дори не знаем дали зад появилия се слух стои нещо реално, пише Гол.бг.

И един деликатен момент. Никой в момента не може да каже как биха реагирали червените фенове при такава мащабна бизнес промяна. Дълги години те имаха враждебно отношетние към бизнесмена заради конкуренцията за шампионската титла и скандалите в първенството.