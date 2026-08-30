Ман Сити вади луди пари за звезда на Ливърпул

Манчестър Сити засили намеренията си да привлече нападателя на Ливърпул Коди Гакпо, съобщи вътрешен човек Фабрицио Романо. „Гражданите“ вече са постигнали споразумение с представителите на 27-годишния нидерландец и са готови да предложат 85 милиона паунда за играча. Ливърпул може да одобри трансфера, след като намери заместник на нападателя.

Договорът на Гакпо с мърсисайдци е до лятото на 2030 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 60 милиона евро, пише gol.bg.

През сезон 2025/26 Гакпо изигра 52 мача във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 6 асистенции. На Световното първенство през 2026 г. нападателят отбеляза 3 попадения и даде един голов пас в четири мача.