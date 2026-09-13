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Ромина чака трето дете

Ромина чака трето дете

Ромина Тасевска е бременна с третото си дете. Мис България и съпругът й Дарко ще се радват на поредния наследник в началото на следващата година. "Бе...

31 август | 21:20
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