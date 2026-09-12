Президент и министри аплодират Салпаров. България на крака
Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
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Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
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