Мария Илиева събра погледите в Чикаго

Мария Илиева намери време и за малко лятна почивка. Певицата публикува кадър, на който се е отбелязва, че е в Чикаго и мигновено привлече вниманието на почитателите си.

На снимката изпълнителката позира в стилен раиран летен комплект, допълнен със слънчеви очила и небрежно прибрана коса. Вместо ефектни пози и показност, Мария залага на естественото излъчване, а впечатление правят отличната ѝ физическа форма и свежият ѝ вид.

Феновете не закъсняха с комплиментите. Под публикацията заваляха десетки коментари, в които я определят като „вдъхновение“, „пример за стил“ и „жена, която с годините изглежда все по-добре“.

Мария Илиева отдавна доказва, че умее да съчетава натоварения си професионален график с активен начин на живот. Независимо дали е на сцената или далеч от светлините на прожекторите, тя рядко пропуска възможност да сподели с последователите си красиви моменти от ежедневието си.

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