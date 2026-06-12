15-минутна програма за гъвкаво тяло и здрави стави
Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион "В. Левски" ПЕТЪЧЕН ФИТНЕС Универсална рецепта за перфектна фигура н...
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Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион "В. Левски" ПЕТЪЧЕН ФИТНЕС Универсална рецепта за перфектна фигура н...
Жаркото слънце в Акапулко зарадва хиляди жени по света. Чудите се защо?! Видео, разпространено от организаторите на тенис турнира в Акапулко, разтуптя...