Напрежение в "Гласът на България". Дара и Мария Илиева се хванаха за гушите

Много специално изпълнение на "Идваш към мен" - една от емблематичните песни на Мария Илиева, написана от Графа - ще изпълни той самият на сцената на "Гласът на България" тази неделя от 20:00 ч. по bTV. В новия епизод - предпоследен от "Кастингите на тъмно" - кандидатите за слава ще се явят победоносно в шоуто с едни от най-обичаните и популярни български и световни хитове, сред които "Щурче" на Лили Иванова, "Dream on" на Aerosmith, "Надежда" на Меди, "Somebody To Love" на Queen, "I need a dollar" на Aloe Blacc и много други, които няма да оставят безразличен нито един от присъстващите в залата и пред екраните.

Ученик на народната певица Гуна Иванова ще остави душата си в песента "Зайди, зайди" на сцената, а специалист по дигитален маркетинг и футболен съдия ще направи "най-умния ход, който един артист може да направи", според него, а именно да се яви в единадесетия сезон на "Гласът на България".

Силната воля и позитивна нагласа към живота ще доведат на сцената участник, преодолял несгодите и подигравките на съучениците си, и най-вече тежестта на своите 120 килограма, които някога е бил. Новата "слънчева ера" в живота му ще го накарат да пее и да повярва в себе си, в силата и възможностите си, и да получи похвалата "ти си силен играч!" след изпълнението си.

Неведнъж в неделния епизод треньорите буквално ще се състезават за участника на сцената, влизайки дори в ръкопашна хватка и по-точно в игра на "канадска борба", в опит да го привлекат в своя отбор. Така например, двете дами - DARA или Мария, ще премерят физически сили и шеги направо между столовете, а Графа ще влезе в ролята на техен комендант. Коя от двете "ще изиграе картите си" по-добре в оспорваната и забавна ситуация - зрителите предстои да разберат.

В друг момент DARA ще предизвика Графа и Мария да се състезават за време в импровизирано състезание на сцената, а дали спечелилият в играта ще се окаже "печеливш" и в очите на самия участник - ще стане ясно съвсем скоро.

"Харесва ми тази емоционалност!", ще възкликне Иван Лечев след изпълнението на италианка, която 10 години се кани да се запише за участие в шоуто, а изненадваща прилика в стайлингите на участник и Мастера ще накара Графа да си събуе кецовете на мига и да се пошегува, с цел постигане на максимална прилика и голям веселба в залата.

