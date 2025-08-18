4 зодии сбъдват най-големите си мечти до края на август

Звездите ще се подредят по такъв начин, че някои представители на астрологичните знаци ще видят желанията си сбъднати по-рано от очакваното.

След няколко трудни астрологични месеца четири знака от зодиака ще могат да получат всичко, което са поискали от Вселената, до края на август 2025 г. Според астролога и лицензиран психотерапевт Камила Реджина този август ще бъде един от най-успешните периоди за тях напоследък, пише YourTango.

„Ако изпитвате затишие в личния си живот, ако кариерата ви е в застой, ако се чудите: „Кога е моят момент?“, август е моментът да промените всичко“, казва тя.

Въпреки че последните няколко месеца бяха трудни за много от тези зодии, с чувства на напрежение и неразбиране, нещата сега се променят. Скоро те ще видят как най-съкровените им желания започват да се сбъдват.

Близнаци

За Близнаците, въпреки края на тяхната „изумрудена година“, благословиите продължават. До края на август ще получите всичко, което сте поискали от Вселената. Скоро ще дойде признанието, което заслужавате, отбелязва астроложката. Кармата вече е на ваша страна, особено с излизането на Меркурий от ретрограден режим. Това означава, че пътят към похвалите и евентуалното повишение е отново отворен. Август е времето наистина да блеснете. Ако нещо ви се струва ненадеждно или не съответства на желанията ви, не го преследвайте. Сега имате уникален шанс, който не можете да пропуснете.

Рак

Ракът е един от най-късметлийските знаци, предопределен да получи това, което Вселената иска, до края на август. Обещана ви е страхотна година откакто Юпитер влезе във вашия знак през юни, но ретроградният период забави късмета ви. Той обаче вече се е обърнал към директно движени и това според астроложката ще ви донесе яснотата, за която сте се молили. Ще почувствате дългоочаквано завършване, което ще ви позволи да продължите напред и да се освободите от чувството на застой.

Дева

Деви, с наближаването на вашия сезон ще започнете да получавате това, което желаете от Вселената. Както казва Реджина този месец е вашият връх. На 23 август има Новолуние във вашия знак, а Слънцето също ще бъде в Дева, което ще ви дава сила и енергия. Може би сте се чувствали празни и немотивирани през последните седмици, тъй като вашата планета Меркурий бе в ретроградно движение от 17 юли. Сега когато Меркурий се движи напред отново ще усетите вътрешната си светлина и другите ще започнат да ви обръщат повече внимание. Това е време на промяна и нови възможности. Не сте преживявали толкова енергичен период от 2016-2017 г., отбелязва Реджина. Очаквайте увереността ви да се увеличи и фокусът ви да се измести от външно признание към вътрешно самочувствие.

Стрелец

До края на август 2025 г. ще получите всичко, което сте поискали от Вселената. Според Реджина този месец ще ви донесе късмет. Меркурий сега се движи директно във вашия девети дом, свързан с късмета и изпълняването на желанията, отваряйки нови възможности. Въпреки че обикновено сте оптимисти, ретроградният Меркурий може да донесе забавяния и разочарования. Но скоро ситуацията ще се промени драстично: кариерата и късметът ви ще бъдат изпълнени с увереност. Особено след средата на месеца, когато всички погледи ще бъдат насочени към вас. Този месец отваря вратите към мира и любовта за вас.

