На 5 зодии предстои да се влюбят до дни

След трудни моменти в любовната сфера 5 зодиакални знака ще забележат осезаем напредък в периода до 24 август.

Главната роля ще играе Луната, която е символ на вътрешна честност и чувства. Тя ще ви помогне да разберете себе си и партньора си по-дълбоко. YourTango пише, че ключовото събитие ще бъде новолунието в Дева на 24 август - първото от двете тази година. Второто ще съвпадне със слънчевото затъмнение на 21 септември. Всичко, което започнете в края на август, ще има дългосрочно значение, така че не гонете идеалното. В любовта е по-важно да бъдете искрени.

Телец

Телци, с началото на сезона на Дева на 22 август, ще се чувствате готови за яснота в любовта. Новолунието на 24 август задава тона за сериозни стъпки, независимо дали става въпрос за започване на нова връзка или за укрепване на съществуваща. Дори и наскоро да сте преживели раздяла е важно да вярвате в любовта и да сте отворени за нови възможности. Този период ще ви помогне да привлечете хармонични взаимоотношения и да се отървете от ненужните съмнения.

Стрелец

За вас, Стрелци, предстои нова глава в личния ви живот. Още на 18 август Луната в Близнаци и Слънцето в Лъв ще създадат атмосфера на промяна. Възможни са нови запознанства, завръщане на стари чувства или помирение с любим човек. Основният съвет е да слушате сърцето си, а не разума си. Не бързайте да търсите отговори, дайте си време да усетите всичко, което се случва. Вашата искреност и готовност да бъдете отворени ще ви помогнат да посрещнете промените с радост.

Козирог

Козирози, в средата на идната седмица ви очаква емоционален пробив. На 20 август Луната ще се свърже с Венера в Рак, което означава, че чувствата и интимността ще излязат на преден план. Дори Юпитер ще добави малко късмет в личната сфера през този ден. Вашата задача е да развиете емоционална интелигентност. Започнете просто: всеки ден записвайте три емоции, които изпитвате. Това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и да укрепите взаимоотношенията.

Водолей

На 21 август Луната и Меркурий в Лъв ще ви дадат шанс да кажете всичко, което се е натрупало. Много от вас имат навика да мислят, че партньорът им „вече разбира всичко“, но именно откровеният разговор ще помогне за установяване на взаимно разбирателство. Не се страхувайте от излишни думи, защото в отношенията няма такива. Използвайте енергията на деня, за да укрепите доверието и да облекчите напрежението.

Риби

Пригответе се за големи промени. Първото новолуние в Дева на 24 август ще отвори нова страница в личния ви живот, а второто на 21 септември ще донесе големи промени. Може да се появи нов човек или да настъпи неочакван обрат в настоящите ви отношения. Приемете всичко, което идва, и си дайте време да обработите промените.

