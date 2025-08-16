Наближава сезонът на затъмненията. Съдбовни промени за пет зодии

През септември ни очаква мощен астрологичен период - сезонът на затъмненията, който ще донесе неочаквани промени и важни обрати на съдбата. Влиянието му ще се усеща до март 2026 г.

Септември ще даде начало на поредица от значими астрологични събития, които могат да засегнат различни области от живота. Първото ще бъде пълно лунно затъмнение в Риби на 7 септември, а на 21 септември ще има частично слънчево затъмнение в Дева, пише Elle, цитира GlasNews.

Астролозите ни напомнят, че ефектът от затъмненията се разгръща в продължение на шест месеца. Темите, които се появяват през септември, ще се развиват до пролетта на 2026 г. Това е период, в който Вселената сякаш ускорява събитията, отваряйки пътя за драстични промени, неочаквани открития и нови възможности.

Този сезон на затъмненията се случва по оста Риби-Дева, която символизира баланса между интуитивността и практичността. Докато лунното затъмнение в Риби ще ви помогне да се освободите от ненужното, слънчевото затъмнение в Дева ще ви помогне да затвърдите промените чрез планиране и рационални действия.

Какво очаква всяка зодия

Овен (21 март – 19 април)

Лунното затъмнение в Риби активира сферата на сънищата, интуицията и вътрешните процеси. Може да се заинтересувате от медитация, духовни практики или терапия. Слънчевото затъмнение в Дева ще помогне за въвеждането на нови навици, които ще подпомогнат вътрешното развитие.

Телец (20 април – 20 май)

Приятелствата ще бъдат в светлината на прожекторите. Лунното затъмнение може да покаже кой наистина ви подкрепя и кой ви изтощава. Слънчевото затъмнение в пети дом ще ви донесе вдъхновение за творчество и може да ви даде романтична среща.

Близнаци (21 май – 20 юни)

Очакват се промени в професионалната сфера. Лунното затъмнение може да донесе неочаквано признание или желание за промяна на кариерния ви път. Слънчевото затъмнение ще повлияе на вътрешните дела, хармонизирайки семейната атмосфера.

Рак (21 юни – 22 юли)

Лунното затъмнение ще разшири светогледа ви и може да ви предостави възможности за пътуване, учене или публикуване. Слънчевото затъмнение ще ви помогне да донесете нови идеи на вашите близки и на хората около вас.

Лъв (23 юли – 22 август)

Период на трансформация в сферата на финансите и близките взаимоотношения. Лунното затъмнение може да разкрие истината за споделените ресурси, а слънчевото затъмнение може да укрепи личните финансови позиции.

Дева (23 август – 22 септември)

Лунното затъмнение в Риби ще донесе важни промени в личните и бизнес отношенията. Слънчевото затъмнение във вашия знак ще даде шанс за ново начало и лична трансформация.

Везни (23 септември – 22 октомври)

Лунното затъмнение ще ви принуди да преосмислите подхода си към здравето и ежедневните дела. Слънчевото затъмнение ще ви помогне да се отървете от лошите навици и да възстановите енергийния си баланс.

Скорпион (23 октомври – 21 ноември)

Лунното затъмнение ще събуди креативността и романтичните чувства, а може да повлияе и на отношенията с деца. Слънчевото затъмнение ще улесни търсенето на съмишленици и нови приятели.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Лунното затъмнение ще засегне темата за дома и семейството - възможни са промени в условията на живот или семейните отношения. Слънчевото затъмнение ще ви помогне да използвате тези промени в полза на кариерата си.

Козирог (22 декември – 19 януари)

Комуникацията и ученето излизат на преден план. Лунното затъмнение може да доведе до важен разговор или нов курс. Слънчевото затъмнение може да помогне за разширяване на хоризонтите чрез образование или пътуване.

Водолей (20 януари – 18 февруари)

Лунното затъмнение ще привлече вниманието към финансите и ценностите, принуждавайки ви да преосмислите разходите и приходите си. Слънчевото затъмнение ще повлияе на споделените ресурси и финансовите договорености.

Риби (19 февруари - 20 март)

Лунното затъмнение във вашия знак ще бъде момент на лична трансформация. Слънчевото затъмнение във вашия сектор на партньорството ще изпита вашите взаимоотношения и ще отвори нови хоризонти във взаимодействията ви с другите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com